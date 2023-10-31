Культурно-деловое пространство под открытым небом появится в Филевском Парке

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Культурно-деловое пространство под открытым небом и прогулочная зона протяженностью 557 метров появятся на участке Дорогомиловской набережной в столичном районе Филевский Парк к 2025 году. Об этом заявил заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его данным, площадка будет частью делового центра, строящегося на Заречной улице. Акцентным элементом локации станет лестница-амфитеатр со стеклянными "крыльями" по бокам и сходом к марине. Ее оборудуют для работы и отдыха на свежем воздухе. Отсюда, уточнил Бочкарев, горожане смогут отправиться вдоль причала на прогулку по обновленному маршруту или за несколько минут дойти до пешеходного моста, ведущего к башням "Москва-Сити".

Деловой центр компании Forma возводится на Заречной улице, владении 2/1. В здании 17 этажей, его общая площадь – 43 тысячи квадратных метров, офисная – 26 тысяч "квадратов". Также предусмотрен подземный паркинг на 250 машино-мест.

Архитектурную концепцию бизнес-центра разработало столичное бюро WALL. Как заметил заммэра, его планируют ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2025 года.

Концепция новой площадки предполагает, что открытый графитово-черный стилобат делового комплекса станет видовым амфитеатром, сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов. Подчеркивается, что в амфитеатре будут зарядки для гаджетов, усиленный Wi-Fi. Пространство сможет посетить любой желающий.

Кузнецов уточнил, что пешеходная площадь с наземной подсветкой свяжет лаундж-зону с набережной, вокруг нее создадут благоустроенный сквер. На первом этаже делового комплекса откроют магазины, кафе и рестораны. Предусмотрены зарядные станции для электромобилей, парковки для электросамокатов и велосипедов.

Помимо этого, общественная площадь на территории делового центра PORTA workplace будет концептуальным дополнением городского проекта реконструкции набережной и точкой начала прогулочного маршрута от Западного порта к нескольким причалам речного транспорта.

"Новый пешеходный мост, который будет построен рядом с бизнес-центром, объединит локацию с деловым комплексом "Москва-Сити". За несколько минут от здания офисного центра также можно будет добраться до станции метро "Фили" и одноименной станции МЦД", – заключил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что прогулочная зона появится возле Белорусского вокзала в Москве. Благоустройство проводится в рамках реализации общественно-рекреационного комплекса "Тверская Застава".

Также офисный квартал "STONE Ходынка" возведут рядом со станцией столичного метро "ЦСКА". Проект предусматривает возведение офисных башен разной высоты с основанием из натурального камня и верхним объемом в панорамном остеклении с линиями из алюминиевых ламелей.

Городской квартал построят на территории бывшего завода "МиГ" в Москве