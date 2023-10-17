Прогулочная зона появится вблизи Белорусского вокзала

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Прогулочная зона появится возле Белорусского вокзала в Москве. Работы по ее созданию уже начались, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на участке общей площадью более 5 тысяч квадратных метров около Белорусского вокзала и станции метро "Белорусская" сделают комфортное общественное пространство, где жители смогут прогуляться и отдохнуть.

Бочкарев рассказал, что благоустройство проводится в рамках реализации общественно-рекреационного комплекса "Тверская Застава". Он включает замену покрытия тротуаров и дорог, укладку газонов, установку малых архитектурных форм, фонарей освещения и другое.

Проект многофункционального комплекса, который совместит в себе общественную, деловую и торговую функции, предлагает бесшовную интеграцию с транспортной инфраструктурой Москвы. Откроется он в следующем году.

В настоящее время там заканчивается монтаж стекло-прозрачных конструкций и декоративных элементов фасада. Как отметил девелопер, в Белорусском деловом районе не хватает торгово-развлекательных и общественно-рекреационных объектов. Численность населения района растет, поэтому людям нужна социально-коммерческая инфраструктура недалеко от дома.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы начались работы по расширению Поморской улицы. Также построят проезд вдоль железнодорожных путей Савеловского направления и расширят примыкающий Проектируемый проезд № 2257.

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