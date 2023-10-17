На северо-востоке Москвы началось расширение Поморской улицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На северо-востоке Москвы начались работы по расширению Поморской улицы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Началась подготовка к расширению Поморской улицы и строительству проезда вдоль железнодорожных путей Савеловского направления. Кроме того, планируется расширить примыкающий Проектируемый проезд № 2257", – рассказал он.

Расширение нескольких проездов и улиц в районе Отрадное и Алтуфьевском поможет улучшить транспортную доступность дорог, особенно дублера Алтуфьевского шоссе. В общей сложности здесь построят более 2 километров новых дорог, указал заммэра.

Кроме этого, на новых участках обустроят остановки общественного транспорта, парковки и велодорожку с двусторонним движением, рассказал руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

Ранее мэр Москвы заявил о том, что на западе Москвы продлят Мосфильмовскую улицу. Будет построено два моста и более 7 километров новых дорог, отметил Сергей Собянин. Продление свяжет проспекты Генерала Дорохова и Мичуринский, Аминьевское шоссе и Мосфильмовскую улицу.

Собянин сообщил о продлении Мосфильмовской улицы на западе Москвы