Фото: stroi.mos.ru/Москомархитектура

Строители начали возведение основных опор пешеходного моста через Нагатинский затон. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, готовность моста сейчас оценивается в 15%. Строительство началось в феврале 2023 года, а завершить его планируется к ноябрю 2024 года, указал заммэра.

"Новое сооружение сделает доступней для жителей административные и транспортные объекты, расположенные на другом берегу затона", – отметил Бочкарев.

220-метровый мост свяжет Коломенскую и Корабельную улицы. С выхода с моста на Коломенской улице можно будет сразу выйти к станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии метро, добавил заммэра.

Сооружение спроектировано в форме полумесяца по принципу фермы инженера Финка. Ширина пешеходной зоны составит четыре с половиной метра, а велосипедной – два метра, добавил руководитель Депстроя столицы Рафик Загрутдинов.



"Его яркий образ и теплая архитектурная подсветка конструкций и полотна в вечернее время добавят ощущение уюта", – сказал он.

Кроме того, постройка моста сделает удобным проход пешеходов и велосипедистов от станции метро к проектируемой жилой застройке, уверен Загрутдинов.

Ранее о строительстве сооружения рассказал Сергей Собянин. Кроме того, вокруг станции "Нагатинский Затон" появится пешеходная набережная. Она станет продолжением существующей Коломенской набережной, уточнил мэр Москвы.

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