Офисный квартал "STONE Ходынка" возведут рядом с метро "ЦСКА"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Офисный квартал "STONE Ходынка" возведут рядом со станцией столичного метро "ЦСКА". Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Архитектурную концепцию квартала разрабатывает бюро PARSEC, заявил главный столичный архитектор Сергей Кузнецов. Отмечается, что проект предусматривает возведение офисных башен разной высоты с основанием из натурального камня и верхним объемом в панорамном остеклении с линиями из алюминиевых ламелей.

В сообщении уточнили, что постройку возведут в районе Хорошевском по адресу Ходынский бульвар, владение 6/2, в минуте ходьбы от метро "ЦСКА" и 950 метрах от Ленинградского проспекта. Площадь офисного квартала составит 89 тысяч квадратных метров, его отличительной особенностью станет прямой выход в парк "Ходынское Поле".

Архитектурное решение и концепция благоустройства соединят зеленое окружение с общественной и деловой инфраструктурой района. Как подчеркнул Кузнецов, во время проектирования архитекторы ориентировались на использование современных материалов в отделке фасадов и лаконичный дизайн. Проект направлен не только на функциональность, но и на интеграцию в общую городскую ткань, так как будущий комплекс окружает много жилой застройки.

Добавляется, что верхние уровни обладают регулярной структурой, способствующей гибкой организации офисов. Планировки этажей соответствуют требованиям функционального офиса. Окна в пол предусматривают возможность естественного проветривания и обеспечат оптимальный уровень инсоляции.

"Архитектурное решение офисного квартала "STONE Ходынка" вдохновлено восточным минимализмом. Единый штрих каллиграфического знака энсо сформировал динамику взлетающих вверх подсечек ламелей, создающих лаконичный и узнаваемый образ башен", – уточнил руководитель архитектурного бюро PARSEC Ильдар Гиниятов.

По его мнению, это поможет комплексу интегрироваться в окружающую застройку и при этом визуально выделяться на ее фоне. Проект основывается на японской философии икигаи – принципе поиска своего предназначения.

Центральной частью каждой башни будут дизайнерские двусветные лобби, высота потолков в них будет достигать 8 метров, они свяжут территорию офисного квартала с ландшафтным парком, пояснили на сайте. Пространство лобби будет визуально расширяться из-за высоких потолков и панорамного остекления, вид на парк станет частью интерьера, что обеспечит сотрудникам и гостям максимальный эмоциональный и физический комфорт.

Кроме того, в проекте есть создание развитой инфраструктуры и благоустройство общегородского пространства. Работники возведут здесь магазины, кафе и рестораны с выходом в парк, просторную бизнес-гостиную и фитнес-студию, столовую для сотрудников. При этом территория квартала будет открыта для людей и сформирована с учетом интенсивных пешеходных потоков. Девелопером проекта выступает STONE.

Ранее сообщалось, что инвестор построит офисный центр с паркингом около станции метро "Калужская". Площадь постройки составит 42,6 тысячи квадратных метров. Строительство создаст дополнительные рабочие места за пределами центра города.

До этого стало известно, что жилой комплекс с силуэтами домов, которые напоминают обрывистые скалы, планируют построить за счет инвестора рядом с Долиной реки Сетуни в Раменках. Помимо этого, группа "Самолет" построит на территории ЖК образовательное учреждение на 550 мест, которое совместит в себе детский сад и школу.

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