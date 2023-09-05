Дома-скалы с террасами на высоте построят рядом с Долиной реки Сетунь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Жилой комплекс с силуэтами домов, которые напоминают обрывистые скалы, планируют построить за счет инвестора рядом с Долиной реки Сетунь на западе столицы. Об этом сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Отмечается, что шесть корпусов на территории 7 гектаров возведут по адресу улица Фонченко, владение 19, в Раменках. Проект представило бюро APEX, концепцию фасадных решений разработало бюро De Architekten Cie.

"Эффект обрывистых скал в архитектуре ЖК будет создан за счет переменной высотности зданий с перепадами от 10 до 40 этажей", – сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его данным, в первую очередь строительства войдут три корпуса, представляющих собой две башни по 40 и 32 этажа, объединенные между собой горизонтальными 10 и 12-этажными секциями.

Верхние уровни оформят в виде плавно возвышающихся ступеней, это дополнительно подчеркнет высотное разнообразие и вызовет ассоциации с горными вершинами, уточнил глава Стройкомплекса.

Как добавил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, архитекторы при создании проекта вдохновлялись природным окружением участка с оврагами, холмами и извилистым руслом реки с крутыми берегами. Территория находится недалеко от Поклонной горы и самого большого природного заказника города – Долины реки Сетунь площадью более 600 гектаров.

Башни высотой до 150 метров с верхней частью в форме асимметричной трапеции не только напоминают горы, но и отсылают к классическим небоскребам нью-йоркской школы в стиле ар-деко, сообщил руководитель управления развития продукта и аналитики группы "Самолет" Леон Пряжников.

Пряжников заметил, что современный дух проекта подчеркивает асимметричность ступенчатых форм и функциональность "ступеней", которые формируют террасы верхних этажей. Там жители смогут создать зеленую лаундж-зону.

Кузнецов, в свою очередь, отметил, что игра объемов и фактур подчеркивает природный визуальный характер фасадов. В постройке есть квадратные окна, удлиненные лентовидные балконы, светопрозрачные первые этажи.

"Переменная высота трех корпусов второй очереди – 20, 28, 39 этажей – является дополнительной отсылкой к натурализму и создает визуальную связку с домами первого этапа", – сказал он.

Отмечается, что в домах первой очереди запроектировано 1 890 квартир, их общая площадь составляет 119,5 тысячи квадратных метров. В корпусах второй очереди будет 558 квартир на 49,4 тысячи "квадратов".

В сообщении указано, что самыми популярными планировками стали двух- и трехкомнатные квартиры евроформата. Однако есть и жилье с террасами, двухуровневые квартиры с общей высотой потолков 7,7 метра и пентхаусы.

На первых уровнях разместят коммерческие помещения. Торговые галереи, офисы, кафе, фитнес, культурные заведения откроются в стилобате первой очереди с выходом на променад и в одноэтажном здании с террасами на крыше, связывающем между собой два корпуса второй очереди.

Помимо этого, группа "Самолет" построит на территории ЖК образовательное учреждение на 550 мест, которое совместит в себе детский сад и школу. Также специалисты проложат пешеходный бульвар и создадут мост с игровой зоной под ним.

В общественных пространствах работники возведут три амфитеатра, один из которых в теплое время года будет летним кинотеатром. Дворы и общественные пространства будут закрыты от проезда машин, жители смогут оставлять свои автомобили в подземных паркингах, заключили на сайте.

Ранее сообщалось, что в районе Перово началось проектирование и строительство 18 жилых домов в рамках программы реновации. В стадии строительства находятся уже 12 объектов. Их жилая площадь составляет 157 тысяч квадратных метров.

До этого Сергей Собянин рассказал, что несколько социальных объектов возведут в Восточном округе Москвы. Так, в Гольянове на Амурской улице построят образовательный комплекс: школу на 1 200 учащихся и детский сад на 250 малышей.

Собянин рассказал, что 86,5 тыс жителей СВАО переедут в новостройки по программе реновации



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