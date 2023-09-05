05 сентября, 09:45Город
Почти 20 жилых домов построят в Перове по программе реновации
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В районе Перово началось проектирование и строительство 18 жилых домов в рамках программы реновации, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
В стадии строительства находятся уже 12 объектов. Их жилая площадь составляет 157 тысяч квадратных метров. В стадии проектирования находятся 6 объектов площадью 93 тысячи квадратных метров.
Глава ведомства Рафик Загрутдинов рассказал, что с момента старта программы реновации в Перове ввели в эксплуатацию четыре жилых дома жилой площадью 38,8 тысячи квадратных метров. Всего же новые квартиры в районе получат жители 196 жилых домов.
Он напомнил, что в программу реновации на востоке Москвы включили 1 062 дома, в которых живут больше 209 тысяч человек. В эксплуатацию уже ввели 29 домов, 48 – сейчас строятся, а 41 – проектируется.
"Всего ключи от квартир в современных новостройках получили 14,3 тысячи горожан в ВАО. Еще 1,1 тысячи человек выбирают из предложенных вариантов или занимаются оформлением документов", – заключил Загрутдинов.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Новогирееве по программе реновации расселят 72 дома. В устаревших пятиэтажках проживают порядка 16 тысяч человек. На этапе подготовки к строительству по программе реновации в районе находятся еще три дома.
Более 250 домов передали под заселение по программе реновации в Москве
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