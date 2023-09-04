Дом по программе реновации в районе Соколиная Гора введут в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новостройку по программе реновации на 9-й улице Соколиной Горы в Москве введут в эксплуатацию в 2023 году. Об этом сообщил руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

"В районе Соколиная Гора по адресу 9-я улица Соколиной Горы, дом 9, в этом году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. Фасад здания готов наполовину, начались отделочные работы, завершается устройство кровли", – сообщил он.

Для отделки фасадов двухсекционной новостройки используют керамогранитные и стеклофибробетонные фасадные плиты. В доме разместятся 156 квартир: 36 однокомнатных, 84 двухкомнатных и 36 трехкомнатных. Отделка в них будет соответствовать стандартам программы реновации.

На первых этажах секций разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюлях оборудуют колясочные, лифтовой холл, зоны для почтовых ящиков и другие.

Дом оснастят системами охраны, управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Прилегающую к новостройке территорию благоустроят в соответствии со стандартами программы реновации: озеленят, а также создадут пространства для занятий спортом и отдыха.

Ранее дом по программе реновации передали под заселение в Лосиноостровском районе Москвы. Новостройка предназначена для 500 жителей трех старых домов на улицах Минусинской и Осташковской. Всего по программе реновации в Лосиноостровском районе будет расселено 68 старых домов.



Собянин: более 209 тыс жителей ВАО получат новые квартиры по программе реновации