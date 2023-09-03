Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В программу реновации на востоке столицы внесли 1 062 дома, в которых проживают более 290 тысяч москвичей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По его словам, в эксплуатацию ввели уже 29 домов, 48 строится, а 41 здание проектируется. Мэр отметил, что всего новые квартиры получили 14,3 тысячи жителей округа, еще 1,1 тысячи человек выбирают и оформляют документы.



"На первых этажах готовых домов, куда переезжают новоселы, предусмотрено 127 нежилых помещений для магазинов, аптек, кафе и других объектов услуг", – добавил градоначальник.

Ранее председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева сообщила, что в столичном районе Щукино построят дом по программе реновации на 354 квартиры. Здание возведут на Авиационной улице. В нем разместятся 71 однокомнатная, 238 двухкомнатных и 45 трехкомнатных квартир. Несколько жилых пространств адаптируют для маломобильных горожан.

До этого сообщалось, что специалисты возводят современную новостройку для переселения по программе реновации на северо-востоке Москвы. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2025 году.

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