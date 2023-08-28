Седьмой дом снесли по программе реновации в районе Царицыно

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Седьмой дом старого жилого фонда снесли в районе Царицыно в рамках реализации программы реновации. Об этом рассказал глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

"Дом был демонтирован по адресу Ереванская улица, дом 6, корпус 2. Он стал уже седьмым, снесенным в районе Царицыно, и 22-м – в ЮАО. Жители пятиэтажки переехали в новостройку на Каспийской улице, доме 28/4", – уточнил он.

Руководитель ведомства обратил внимание, что специалисты применяют технологии умного сноса, которые являются безопасными и экологичными. Кроме того, такой подход предусматривает максимальную переработку и повторное использование отходов, добавил Загрутдинов.

Также, по его словам, во время демонтажа рабочие стараются сохранить как можно больше деревьев, которые находятся рядом со старым зданием. Для этого их закрывают специальными коробами, объяснил он.

Ранее главный архитектор столицы Сергей Кузнецов сообщил, что фасады дома по программе реновации в Косино-Ухтомском районе Москвы оформят с применением керамогранитных плит коричневого, светло-серого и графитового цветов.

На первых этажах новостройки разместятся вестибюль, лифтовой холл, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков и технические помещения, подземный уровень будет отведен под парковку, добавил он.



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