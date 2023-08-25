Два неэффективно используемых участка реорганизуют в Конькове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два неэффективно используемых участка реорганизуют в столичном районе Коньково по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Суммарная площадь двух территорий составляет 2,47 гектара. Одна из них расположена по адресу улица Бутлерова, владение 12, а вторая – улица Введенского, владение 13.

"Два неэффективно используемых участка <...> подлежат редевелопменту по программе комплексного развития территорий. Объем инвестиций в развитие площадок оценивается более чем в девять миллиардов рублей", – рассказал вице-мэр.

Он добавил, что благодаря реализации проектов город получит порядка 100 новых рабочих мест.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на указанных территориях в рамках программы реновации возведут 75 тысяч квадратных метров жилья. Первые этажи зданий оставят нежилыми – там смогут разместиться коммерческие предприятия.

Накануне на полях Московского урбанистического форума столичные власти подписали с инвестором договор о реорганизации участка бывшей промзоны Серп и Молот. Редевелопментом займется компания GloraX, которую выбрали по результатом торгов. Объем инвестиций в проект составит 6 миллиардов рублей.

