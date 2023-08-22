Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Современные кварталы построят на месте 28 участков бывших промзон по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что всего инвесторы и городские операторы реализуют в столице 41 проект КРТ. Площадь тех 28 участков, которые находятся на месте бывших промзон, – 440 гектаров, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

На сайте подчеркнули, что в рамках проектов строительство ведется сбалансированно и с учетом потребностей москвичей. В многофункциональных кварталах, появляющихся на месте неэффективно используемых участков и бывших промзон, создается не только комфортное жилье с необходимой социальной инфраструктурой, но и новые рабочие места.

Как сообщил Гаман, на месте промзон запланировано возведение 9 миллионов квадратных метров недвижимости. В частности, свыше 4,5 миллиона "квадратов" жилья и почти столько же производственных и общественно-деловых объектов. При помощи этого будет создано более 97 тысяч рабочих мест.

Отмечается, что на территориях появятся три школы искусств, три технопарка, 17 детских садов, куда смогут пойти более чем 2,8 тысячи воспитанников. Также специалисты построят 13 школ на 5,4 тысячи мест, два колледжа и другие объекты. Семь проектов реализуют на севере столицы, четыре – в ЗАО, СВАО и ЮВАО, три – в ЮЗАО, по два – в ВАО и ЮАО и по одному – в СЗАО и в ЗелАО.

По информации портала, самая большая территория находится месте бывшей промзоны Автомоторная в Головинском районе. Ее площадь – более 77 гектаров. На участке сейчас находятся старые склады, автомастерские, неработающие предприятия.

В реорганизацию будет вложено около 200 миллиардов рублей. Там построят высокотехнологичные производства, общественно-деловые, жилые и социальные объекты площадью более 1,9 миллиона квадратных метров, будет более 10 тысяч рабочих мест.

Еще один участок площадью более 35 гектаров находится в бывшей промзоне Коровино в Дмитровском районе. На территорию заходит действующая железнодорожная ветка, инвестор готовит документацию по планировке территории для наиболее эффективного размещения в его границах общественно-деловых и производственных объектов.

Работники уже приступили к реализации проекта КРТ бывшей промзоны Алтуфьевское Шоссе в Отрадном. Площадь участка – более 29 гектаров, на нем возведут до 721 тысячи квадратных метров недвижимости. Инновационные производства займут до 358 тысяч "квадратов", объекты общественно-делового назначения – около 112 тысяч квадратных метров.

Там будет создано более 6,8 тысячи рабочих мест. Помимо этого, возведут свыше 250 тысяч квадратных метров жилья.

Всего в столице на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ. Их общая площадь составляет около 2,45 тысячи гектаров, заключили в сообщении.

Ранее на месте долгостроя в столичном районе Беговом возвели многофункциональный комплекс с гостиницей. Общая площадь объекта составила 54 тысячи квадратных метров.

До этого сообщалось, что территорию бывшей промзоны Прожектор реорганизуют по программе КРТ. Там специалисты могут возвести жилые и общественно-деловые объекты.

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