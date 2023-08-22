Многофункциональный комплекс с гостиницей возвели в Беговом районе Москвы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На месте долгостроя в столичном районе Беговом возвели многофункциональный комплекс с гостиницей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Общая площадь объекта составила 54 тысячи квадратных метров.

"В 36-этажном здании на Ленинградском проспекте с пятого по 31 этаж размещается гостиница, также здесь предусмотрены помещения под офисы и подземная стоянка на 530 мест", – цитирует Бочкарева пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин пояснил, что с 2012 по 2015 год застройщик прорабатывал вопрос развития территории. В 2016 году он получил разрешение на строительство.

Левкин добавил, что ликвидация недостроев осуществляется в Москве с 2011 года по поручению Сергея Собянина. За 12 лет в городе были решены вопросы по 650 объектам, 187 из которых начали эксплуатировать, на 262 возобновили работы, а 201 постройку демонтировали.

Ранее стало известно, что на месте недостроя в столичном парке "Москворецкий" в Строгино возведут физкультурно-оздоровительный центр (ФОК). Площадь будущего двухэтажного ФОКа составит 1,5 тысячи квадратных метров. Объект будет эксплуатироваться на коммерческих условиях.



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