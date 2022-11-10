Жилая застройка появится на месте долгостроя в Пресненском районе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жилая застройка появится на улице Климашкина в Пресненском районе столицы, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Принято решение о возобновлении работ по объекту долгостроя – жилому дому на улице Климашкина, дом 7/11, новым застройщиком. Фасад указанного строения будет сохранен", – приводятся слова Левкина в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

Левкин отметил, что работы по данному объекту начались в 2008 году, однако были приостановлены на стадии частичной разборки существующего здания. Через пять лет по решению города инвестпроект был прекращен, и вплоть до 2020 года велись судебные разбирательства с застройщиком.

"По результатам проработки вопроса возобновления работ было принято решение о размещении на участке жилого дома в целях достижения показателей государственной программы "Жилище", – рассказал Левкин.

Ранее стало известно, что около 900 тысяч квадратных метров жилья планируется построить на шести участках промзон и неэффективно используемых территорий на северо-востоке Москвы.

Работы будут вестись в районах Свиблово, Бабушкинском, Останкинском, Отрадное и Ярославском. В проекты будет вложено 148 миллиардов рублей.

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