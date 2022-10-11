Бочкарев заявил о досрочном выполнении годового плана по вводу недвижимости в Москве

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве досрочно выполнили годовой план по вводу недвижимости. Об этом рассказал заммэра города по строительству Андрей Бочкарев.

По его словам, в столице ввели в эксплуатацию свыше 9 миллионов квадратных метров недвижимости, что превышает план более чем на 500 тысяч квадратных метров.

Бочкарев добавил, что почти 4,7 миллиона "квадратов" недвижимости – жилье. В общем вводе недвижимости доля инвестиционных проектов составляет 87%.

"Так, с начала этого года за счет девелоперов и частных застройщиков в Москве сдано 7,9 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе почти 4,2 миллиона квадратных метров жилья", – сказал Бочкарев.

В 2022 году в Москве сдали 71 объект социальной инфраструктуры общей площадью почти 490 тысяч квадратных метров.

Ранее совладелец "Группы "Родина" Владимир Щекин рассказал, что цены на аренду квартир в Москве упали примерно на 5%, а спрос – на 10 по сравнению с началом сентября. По его словам, сейчас в Москве число желающих снять жилье на 10% меньше, чем в начале сентября, и на 15% ниже, чем в конце сентября 2021 года. Он отметил, что для арендодателей ситуация в столице была не лучшей и до объявления частичной мобилизации. Так, спрос стабильно снижался с февраля, в то время как предложение увеличивалось.



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