Экономист рассказала, стоит ли сейчас брать ипотеку

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Осень 2022 года считается благоприятным временем для оформления ипотеки, но не с целью инвестирования, сообщила Life.ru профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.

По ее словам, на сегодняшний день рассматривать недвижимость как базу для вложения денег рано. Сорокина напомнила, что в последние пять лет стоимость жилья росла, а инфляция за это время не падала ниже 3% за год. Это снижало реальную стоимость кредита и было выгодно для заемщиков, но в этом году ситуация резко изменилась с ростом цен на жилье.

"Стоимость жилья за первые пять месяцев года выросла примерно на 15–18%, в марте ключевая ставка Центробанка достигла значения 20%. Что сразу повлекло за собой нежелание банков предоставлять ипотечные кредиты, а у заемщиков – брать на себя долгосрочные обязательства", – пояснила доцент экономических наук.

Она отметила, что привлекательность инвестиций снизилась, несмотря на продолжение господдержки всех льготных ипотечных программ. Сорокина рассказала, что брать ипотеку может быть выгодно сейчас благодаря ряду возможностей.

К примеру, можно использовать материнский капитал на погашение ипотечного кредита или в качестве первоначального взноса. Также есть льготная ипотека для семей с детьми и семей с ребенком-инвалидом.

Ранее эксперты рынка недвижимости рассказали о появлении объявлений о продаже квартир с крупными скидками. Специалисты объяснили такую тенденцию тем, что многие владельцы квартир уезжают из страны и срочно нуждаются в деньгах.

Кроме того, отмечалось, что мотивацией к скидкам можно назвать общее снижение стоимости недвижимости в случае ухудшения геополитической ситуации.



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