Юрист рассказал, что грозит москвичам за нарушение перепланировки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За нарушение перепланировки владельцев столичных квартир могут оштрафовать или даже выставить жилье на торги. Об этом Москве 24 рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Ранее москвичам объяснили, какую перепланировку разрешается делать у себя в квартире. В частности, по словам специалистов Мосжилинспекции, можно не разрабатывать и не согласовывать проект для изменений с не несущими перегородками.

Крохин отметил, что не каждую перепланировку разрешено делать. Иногда она может проходить с нарушениями.





Константин Крохин юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Нарушения перепланировки – это те, которые связаны с безопасностью. Например, снесение несущих стен, замена "мокрых мест", когда делаются санузлы над жилыми помещениями, там, где это запрещено, вынос отопления на балконы.

При выявлении таких изменений жильцу придется их узаконить, если это возможно, либо устранить (предписание выдает орган жилищного надзора) и заплатить штраф. Если человек ничего не исправит, недвижимость могут выставить на торги, подчеркнул эксперт.



За самовольную перепланировку помещения в многоквартирном доме владельцу грозит штраф от 2 000 до 2 500 рублей .



"Сумма штрафа не столь существенная, ключевое – это выставление на торги", – отмечает юрист.





Константин Крохин юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Выставление на торги – это неоднократное неисполнение предписаний. В первый раз выдается предписание, дается полгода – человек не выполняет. Второй раз дается предписание. Если два раза человек не исполняет предписание, то, по сути, можно выставить на торги.

"Квартира продается, новый собственник обязан исполнить предписания, устранить нарушения переустройства. Старому собственнику остаются деньги за вычетом расходов на продажу", – заключил Крохин.

Ранее россиянам рассказали, за что могут оштрафовать хозяев квартир. Например, штраф предусмотрен за самовольное подключение к электро- и теплосетям. За это владельцу жилья придется заплатить до 15 тысяч рублей. Оштрафовать могут и за отказ впускать к себе представителя специализированной организации, которая занимается техобслуживание и ремонтом внутридомового или внутриквартирного газового оборудования.

