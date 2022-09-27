Юрист рассказал, что грозит москвичам за нарушение перепланировки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За нарушение перепланировки владельцев столичных квартир могут оштрафовать или даже выставить жилье на торги. Об этом Москве 24 рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.
Ранее москвичам объяснили, какую перепланировку разрешается делать у себя в квартире. В частности, по словам специалистов Мосжилинспекции, можно не разрабатывать и не согласовывать проект для изменений с не несущими перегородками.
Крохин отметил, что не каждую перепланировку разрешено делать. Иногда она может проходить с нарушениями.
При выявлении таких изменений жильцу придется их узаконить, если это возможно, либо устранить (предписание выдает орган жилищного надзора) и заплатить штраф. Если человек ничего не исправит, недвижимость могут выставить на торги, подчеркнул эксперт.
"Сумма штрафа не столь существенная, ключевое – это выставление на торги", – отмечает юрист.
"Квартира продается, новый собственник обязан исполнить предписания, устранить нарушения переустройства. Старому собственнику остаются деньги за вычетом расходов на продажу", – заключил Крохин.
Ранее россиянам рассказали, за что могут оштрафовать хозяев квартир. Например, штраф предусмотрен за самовольное подключение к электро- и теплосетям. За это владельцу жилья придется заплатить до 15 тысяч рублей. Оштрафовать могут и за отказ впускать к себе представителя специализированной организации, которая занимается техобслуживание и ремонтом внутридомового или внутриквартирного газового оборудования.
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