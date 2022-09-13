В ГД предложили отменить штрафы за несогласованные перепланировки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Штрафы в отношении людей, которые решили провести перепланировку в собственных квартирах без согласования с властями, необходимо отменить. Об этом заявил руководитель думской фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, передает "Парламентская газета".
Однако, по словам Нечаева, это возможно только при условии, что действия владельцев квартир не несут угрозу безопасности домов. Он уточнил, что в партию поступило много обращений по данному вопросу.
"До сих пор люди сталкиваются с тем, что их штрафуют за не так сделанные балконы, за перепланировку в квартирах. Конечно, если это несет угрозу безопасности дома, других жителей, это может быть оправданно", – заявил Нечаев.
Он добавил, что чаще всего действия собственников квартир не несут угрозы для безопасности остальных жильцов. Нечаев предположил, что в действительности подобные проверки становятся возможностью заработка.
Ранее сообщалось, что более 22,6 тысячи услуг по оформлению перепланировки было оказано жителям столицы с начала 2022 года. Отмечалось, что обращения по согласованию планируемых работ составляют порядка 50% от общего количества заявлений.
До этого Сергей Собянин упростил порядок согласования перепланировок квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах. Теперь решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки считается действительным на протяжении 18 месяцев. Отмечалось, что благодаря этому получится снизить количество повторных обращений за продлением согласования.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: