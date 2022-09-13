В ГД предложили отменить штрафы за несогласованные перепланировки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Штрафы в отношении людей, которые решили провести перепланировку в собственных квартирах без согласования с властями, необходимо отменить. Об этом заявил руководитель думской фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, передает "Парламентская газета".

Однако, по словам Нечаева, это возможно только при условии, что действия владельцев квартир не несут угрозу безопасности домов. Он уточнил, что в партию поступило много обращений по данному вопросу.

"До сих пор люди сталкиваются с тем, что их штрафуют за не так сделанные балконы, за перепланировку в квартирах. Конечно, если это несет угрозу безопасности дома, других жителей, это может быть оправданно", – заявил Нечаев.

Он добавил, что чаще всего действия собственников квартир не несут угрозы для безопасности остальных жильцов. Нечаев предположил, что в действительности подобные проверки становятся возможностью заработка.

Ранее сообщалось, что более 22,6 тысячи услуг по оформлению перепланировки было оказано жителям столицы с начала 2022 года. Отмечалось, что обращения по согласованию планируемых работ составляют порядка 50% от общего количества заявлений.

До этого Сергей Собянин упростил порядок согласования перепланировок квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах. Теперь решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки считается действительным на протяжении 18 месяцев. Отмечалось, что благодаря этому получится снизить количество повторных обращений за продлением согласования.