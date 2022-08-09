Москвичи получили онлайн свыше 22 тысяч услуг по оформлению перепланировки

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 22,6 тысячи услуг по оформлению перепланировки было оказано жителям столицы с начала 2022 года, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"За семь месяцев этого года оказано более 22,6 тысячи таких услуг, что почти на 10% превышает аналогичный показатель прошлого года. Благодаря переводу оформления в онлайн-формат не тратится время на пересылку документов, что позволило сократить сроки получения решения", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Заммэра добавил, что обращения по согласованию планируемых работ составляют порядка 50% от общего количества заявлений.
Уточняется, что услугу можно получить на портале mos.ru, уведомления о регистрации онлайн-заявления, сроках оказания услуги и принятом решении будут доступны в личном кабинете.
Ранее Сергей Собянин упростил порядок согласования перепланировок квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах.
Теперь решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки будет действовать на протяжении 18 месяцев. Отмечается, что благодаря этому получится снизить количество повторных обращений за продлением согласования.
Также по новым правилам количество членов приемочной комиссии сокращено с четырех до двух: инспектора Мосжилинспекции и заявителя. При этом представители проектной организации требуются в комиссии, если при переустройстве затронули несущие конструкции.
Москвичам упростили порядок согласования перепланировки
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