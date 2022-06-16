Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин упростил порядок согласования перепланировок квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах.

Теперь решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки будет действовать на протяжении 18 месяцев. Отмечается, что благодаря этому получится снизить количество повторных обращений за продлением согласования.

Также по новым правилам количество членов приемочной комиссии сокращено с четырех до двух: инспектора Мосжилинспекции и заявителя. При этом представители проектной организации требуются в комисси, если при переустройстве затронули несущие конструкции.

Согласно нововведению, теперь разрешается и приемка работ с незначительными отклонениями от согласованного решения. В случае отклонений, не затрагивающих общедомового имущества, несущих конструкций и границ санузлов заявителю следует показать эскиз конечного проекта, который он может выполнить сам.

Также из постановления мэра следует, что нет необходимости предоставлять договор на размещение некапитальных объектов. Отменяется и требование о предоставлении протокола общего собрания собственников помещений при работах, касающихся общедомового имущества.

"Востребованность этой услуги растет. За пять месяцев 2022 года в Мосжилинспекцию поступило порядка 16 тысяч заявлений на согласование перепланировки – на 14% больше, чем за аналогичный период 2021 года", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что столичные власти приняли ряд мер, которые направлены на облегчение работы с памятниками архитектуры на фоне санкций. В частности, на 12 месяцев были продлены разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, сроки действия которых истекают 31 декабря 2022 года. Также были сокращены сроки выдачи разрешений на проведение противоаварийных и ремонтных работ с 30 до 10 рабочих дней.

