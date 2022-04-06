Власти Москвы приняли ряд мер для поддержки реставрационной отрасли

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти Москвы приняли ряд мер, которые направлены на облегчение работы с памятниками архитектуры в санкционных условиях. Об этом сообщается в телеграм-канале Мосгорнаследия.

В частности, на 12 месяцев были продлены разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, сроки действия которых истекают 31 декабря 2022 года.

Также были сокращены сроки выдачи разрешений на проведение противоаварийных и ремонтных работ с 30 до 10 рабочих дней, а на проведение работ по реставрации, приспособлению и научно-исследовательских работ – с 15 до 10 рабочих дней.

"Принятые решения позволят заказчикам продолжить реализацию проектов реставрации в комфортном темпе, не опасаясь применения штрафных санкций за незначительные переносы сроков работ", – отмечается в сообщении Мосгорнаследия.

Ранее сообщалось, что за 11 лет в Москве отреставрировали 1 797 памятников архитектуры. В частности, отреставрировали свыше 120 произведений монументального искусства, а также около 480 архитектурно-художественных надгробий и объектов исторического и воинского некрополя.

