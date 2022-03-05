Дом в неоклассическом стиле на Кутузовском проспекте отремонтируют в 2022 году

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Специалисты в 2022 году капитально отремонтируют дом 35 на Кутузовском проспекте, построенный в неоклассическом стиле. Так, в порядок приведут фасад, подъезды и инженерные коммуникации. Работы пройдут в рамках региональной программы капремонта многоквартирных домов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что в ходе работ планируется вернуть исторический облик внутренней части фасада дома. Разрушенные балконные плиты и колонный бельведер восстановят, а также заменят входные группы.
В подъезде в порядок приведут стены и полы, установят новые окна. Подвальные помещения отремонтируют и заменят внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, стояки теплоснабжения и водоотведения.
Дом 35 на Кутузовском проспекте спроектировали архитекторы Албури Алхазов и Анатолий Мезьер.
Ранее сообщалось, что в Мещанском районе завершился капитальный ремонт исторического здания, расположенного на Кузнецком Мосту, 19, строении 1. Здание представляет собой старинный четырехэтажный особняк 1886 года постройки с двумя подъездами и только семью квартирами.
Дом является выявленным объектом культурного наследия. Работы прошли в рамках программы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Ремонт коснулся всех инженерных систем и конструктивных элементов.
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