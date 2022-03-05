Дом в неоклассическом стиле на Кутузовском проспекте отремонтируют в 2022 году

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Специалисты в 2022 году капитально отремонтируют дом 35 на Кутузовском проспекте, построенный в неоклассическом стиле. Так, в порядок приведут фасад, подъезды и инженерные коммуникации. Работы пройдут в рамках региональной программы капремонта многоквартирных домов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в ходе работ планируется вернуть исторический облик внутренней части фасада дома. Разрушенные балконные плиты и колонный бельведер восстановят, а также заменят входные группы.

В подъезде в порядок приведут стены и полы, установят новые окна. Подвальные помещения отремонтируют и заменят внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, стояки теплоснабжения и водоотведения.

Дом 35 на Кутузовском проспекте спроектировали архитекторы Албури Алхазов и Анатолий Мезьер.

Ранее сообщалось, что в Мещанском районе завершился капитальный ремонт исторического здания, расположенного на Кузнецком Мосту, 19, строении 1. Здание представляет собой старинный четырехэтажный особняк 1886 года постройки с двумя подъездами и только семью квартирами.

Дом является выявленным объектом культурного наследия. Работы прошли в рамках программы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Ремонт коснулся всех инженерных систем и конструктивных элементов.