Завершен капитальный ремонт доходного дома с магазинами князя Гагарина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Мещанском районе завершился капитальный ремонт исторического здания, расположенного на Кузнецком Мосту, 19, строении 1, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Здание представляет собой старинный четырехэтажный особняк 1886 года постройки с двумя подъездами и только семью квартирами. Дом является выявленным объектом культурного наследия.

Работы прошли в рамках программы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Ремонт коснулся всех инженерных систем и конструктивных элементов. Специалисты тщательно расчистили и отремонтировали декоративные элементы на главном фасаде.

Также они восстановили криволинейные и прямолинейные тяги, отремонтировали все выветренные швы, антисептическим составом обработали места намокания. Это позволяет создавать в жилых помещениях комфортный микроклимат и повысит энергоэффективность дома.

В здании заменили оконные блоки с сохранением расстекловки, в подъездах обновили штукатурный слой стен и потолков. На первом этаже расчистили метлахскую плитку, которая много лет находилась под керамогранитной, уложенной поверх уникального исторического материала.

Отремонтировали также крышу особняка. Часть стропил с серьезными повреждениями заменили на новые, остальные элементы отремонтировали. Все деревянные конструкции обработали огнебиозащитным составом, заменили всю обрешетку и настил. На чердаке уложили легкие минераловатные плиты для поддержания оптимального температурно-влажностного режима.

Первое упоминание об этом здании относится еще к 1742 году. Здесь располагались каменные палаты старинного боярского рода И.И. Вельяминова-Зернова. Часть этих палат сохранилась до наших дней, войдя в состав современного здания.

Ранее сообщалось, что в Москве отремонтируют памятник певцу Муслиму Магомаеву в центре столицы. Как рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов, за прошедшие годы на поверхности памятника появились разные дефекты и загрязнения, которые предстоит удалить специалистам.