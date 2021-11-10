"Это наш город": памятник Муслиму Магомаеву в Москве отремонтируют

Памятник певцу Муслиму Магомаеву в центре столицы планируют отремонтировать в 2022–2023 годах. В настоящее время специалисты составляют список необходимых процедур.

Как рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов, за прошедшие годы на поверхности памятника появились разные дефекты и загрязнения.

"Теперь специалистам предстоит не только устранить их, но и привести в порядок патину, – благородный налет на бронзе. Ремонт пройдет по заказу нашего ведомства. В настоящий момент на рассмотрении находится проектная документация", – уточнил Емельянов.