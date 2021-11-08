В столице отремонтируют памятник Муслиму Магомаеву

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Памятник певцу Муслиму Магомаеву в центре столицы планируют отремонтировать в 2022–2023 годах. В настоящее время специалисты составляют список необходимых процедур, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Монумент установлен в сквере между Большой Никитской и Тверской улицами 10 лет назад.
Как рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов, за прошедшие годы на поверхности памятника появились разные дефекты и загрязнения.
"Теперь специалистам предстоит не только устранить их, но и привести в порядок патину, – благородный налет на бронзе. Ремонт пройдет по заказу нашего ведомства. В настоящий момент на рассмотрении находится проектная документация", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Памятник создали скульптор Александр Рукавишников и архитекторы Игорь и Данка Воскресенские. Бронзовая фигура расположена на высоком постаменте из полированного габбро-диабаза. На лицевой стороне постамента врезными буквами выполнена надпись: "Муслим Магомаев". Площадка вокруг памятника напоминает рояль.
В ходе работ монумент покроют защитным составом, который убережет памятник от осадков. Ограждения монумента приведут в порядок и отмоют, восстановят тонировку посвятительных надписей.
Ранее сообщалось, что в Москве до конца года отреставрируют около 100 объектов культурного наследия. Среди объектов, на которых ведутся работы по реставрации, – дом Абрикосовых на Малой Красносельской улице 7/31, Центральный дом журналиста на Никитском бульваре, а также 23 павильона ВДНХ.
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