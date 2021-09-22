Около 100 объектов культурного наследия отреставрируют в Москве до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За последние 10 лет столичные специалисты восстановили 1 578 памятников. Еще на 100 объектах реставрация завершится в ближайший год, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Среди объектов, на которых ведутся работы по реставрации, – дом Абрикосовых на Малой Красносельской улице 7/31. В ходе восстановления особняк сменил кирпично-красный цвет на нежно-оливковый. Специалисты закончили реставрировать фасады. На данный момент работа продолжается внутри здания. После того как работы на объекте будут завершены, там планируется создать образовательный центр или обучающий кластер для подрастающего поколения по кондитерскому мастерству.

Также сегодня ведутся работы в Центральном доме журналиста на Никитском бульваре. Отмечается, что реставрация идет поэтапно, поэтому объект открыт для посетителей. В ходе реконструкции в первую очередь исторический облик вернули парадной части дома и восстановили белокаменный цоколь с оконными перемычками. Однако более серьезная работа идет внутри здания. Специалисты восстанавливают интерьеры анфиладных залов второго этажа. Во время реставрации в особняке появились Большой парадный, Мраморный (Овальный) и Каминный залы.

Кроме того сейчас ведутся работы в 23 павильонах ВДНХ. Уже на заключительном этапе находится реконструкция павильона № 5 "Физика" (бывший "Латвийская ССР"), продолжается создание музея Олимпийского комитета в павильоне № 15 "Радиоэлектроника и связь" (бывший "Поволжье"). Специалисты завершили основные работы в павильоне № 30 "Микробиологическая промышленность" (бывший "Масличные культуры"), а на данный момент начинается подготовка к монтажу экспозиции будущего музея "Биотех".

На реставрации находится и деревянный особняк Палибина на улице Бурденко, дом 23, который был построен еще в в 1818 году. В ближайшее время на этом объекте должны завершиться фасадные работы. Одновременно ведутся работы внутри здания. После завершения реконструкции особняк Палибина будет открыт для москвичей и гостей столицы в качестве выставочного пространства.

Ранее в центре столицы отреставрировали фасады исторических палат Петра Киреевского, расположенных по адресу улица Остоженка, дом 19, строение 2. Специалисты приступили к реставрации здания в 2018 году. Так, были восстановлены утраченные элементы кирпичной кладки и сводов на цокольном этаже. Кроме того, был проработан декор фасадов.