Парадные ворота Александринского дворца в Нескучном саду отреставрируют

Реставраторы спасают пилоны парадных ворот Александринского дворца в Нескучном саду. Работы обещают закончить до конца сентября, хотя технология очень сложная.

К моменту начала реставрации пилоны сильно наклонились друг к другу. Специалистам пришлось изучать архивы, состав материалов и даже особенности грунта на месте, чтобы их воссоздать и не навредить.

С северным пилоном уже закончили, занимаются южным. Раскапывать фундамент пришлось вручную, чтобы не повредить кладку.

Разрабатывают проект реставрации самого Александринского дворца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.