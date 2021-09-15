Благоустройство территории детской больницы имени Георгия Сперанского завершено

09:05
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
В столице завершились работы по благоустройству территории Детской больницы имени Георгия Сперанского, сообщает телеграм-канал городского хозяйства Москвы.
Возле медучреждения появились комфортные зоны для прогулок и отдыха, новые беседки у пруда, цветники, арт-объекты и буквенные скульптуры. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, акцент при выполнении работ сделали на визуальном восприятии, чтобы отвлечь маленьких пациентов от ощущения нахождения в больнице.
В прогулочной зоне установили теневой навес с качелями, обустроили площадку с цветниками и металлическими скульптурами абстрактных форм. Поставили теннисные столы и тренажеры. На одной из полян большими буквенными скульптурами выложили слово "выздоравливай". Эта композиция видна из окон больницы, и Бирюков выразил надежду, что она будет позитивно влиять на настроение ребят и поможет им быстро поправиться.
В прилегающей природной зоне Нижнего Красногвардейского пруда высадили цветники и кустарники, обновили беседки, проложили новые дорожки.
Ранее Сергей Собянин осмотрел новое здание детско-взрослой поликлиники в Нагатинском Затоне. Мэр отметил, что все строительные работы завершены, а поликлиника уже укомплектована всем необходимым современным оборудованием.
Открыть здание для горожан планируется к ноябрю. В него переедет филиал № 3 взрослой поликлиники № 67, а также филиал ДГП № 91 и женская консультация № 14 ГКБ имени Юдина.
Собянин осмотрел новое здание поликлиники в Нагатинском Затоне
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