Собянин осмотрел новое здание поликлиники в Нагатинском Затоне

15:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Детско-взрослую поликлинику в Нагатинском Затоне планируется открыть к ноябрю, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра нового здания.
"Надеюсь, что в ближайшие месяц-два она уже заработает и примет своих пациентов. Строительные работы все проведены, современным оборудованием [поликлиника] укомплектована, так что осталось недолго до того времени, когда сюда придут жители. То есть до начала ноября она должна заработать", – сказал градоначальник.
Мэр отметил, что за последние годы в городе построено 50 новых поликлиник, а в ближайшие годы планируется возвести еще 30.
Собянин напомнил, что недавно было принято решение расширить программу реконструкции столичных поликлиник.
"Это такая масштабная программа по модернизации первичного звена. В этом здании совмещены, по сути дела, три поликлиники: детская, взрослая и женская консультация", – пояснил мэр.
В свою очередь, руководитель Депздрава столицы Алексей Хрипун доложил, что коллективы для работы в новом медучреждении уже сформированы.
"В течение полутора месяцев мы начнем работу, потому что коллективы есть. Все готово", – сказал он.
Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства города, в ближайшее время в новое здание переедет филиал № 3 взрослой поликлиники № 67. В нем также разместят детскую поликлинику – филиал ДГП № 91 и женскую консультацию № 14 ГКБ имени Юдина.
Здание разделено на два блока с отдельными входами. В детском блоке будут принимать педиатры, отоларинголог, офтальмолог, невролог, травматолог-ортопед, детский хирург.
Во взрослом блоке разместят отделение профилактики с кабинетом вакцинопрофилактики, блок врачей-специалистов, кабинеты врачей общей практики, кабинеты функциональной диагностики, дневной стационар на восемь коек, хирургический блок.
Ранее Собянин осмотрел ход комплексной реконструкции здания детской городской поликлиники № 148, филиала № 3 в районе Марьино. По словам мэра, объем работ, запланированный в этой поликлинике, выполняется за два-три года. Градоначальник отметил, что сейчас работа ведется в темпах, позволяющих сделать реконструкцию за полгода.
Заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков добавил, что в конце декабря должны завершиться работы во всех поликлиниках, где ведется реконструкция в 2021 году.
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