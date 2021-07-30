Рентгенооперационные в НИИ имени Склифосовского отремонтируют

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти согласовали проект ремонта рентгенооперационных в НИИ скорой помощи имени Склифосовского на Большой Сухаревской площади, некоторые помещения планируется переоборудовать под установку ангиографов, рассказала глава Мосгосэкспертизы Анна Яковлева. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Операционные помещения, подлежащие капитальному ремонту, расположены на первом этаже в существующем здании переменной этажности, построенном в 1984 году по индивидуальному проекту. Помещения 102 и 105 переоборудуют в рентгенооперационные с возможностью использования напольных ангиографов", – заявила Яковлева.

Проект также предусматривает замену части перегородок и усиления перекрытий, обустройство дверных проемов, установку новых дверей и специальных рентгенозащитных окон.

Осуществляемая в Москве модернизация здравоохранения, в ходе которой больницы и поликлиники получают новое медицинское оборудование, призвана усовершенствовать диагностику болезней на ранних стадиях, отметили в мэрии.

Накануне Сергей Собянин открыл эндоскопический центр в городской клинической больнице имени Боткина. В клинике он занимает первые два этажа корпуса 22. Его мощность – более 320 исследований в сутки.

Это около 115 тысяч исследований в год. В центре восемь эндоскопических процедурных с палатой пробуждения на 10 коек, установлено около 200 единиц современного медицинского оборудования.