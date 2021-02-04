Москва закупила свыше шести тысяч единиц медтехники по контрактам жизненного цикла

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва закупила медицинскую технику по контрактам жизненного цикла и стала одним из первых регионов РФ, которые начали применять эту технологию закупок, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, было закуплено свыше шести тысяч единиц оборудования, включая более 1,5 тысячи единиц тяжелой медтехники.

"В результате в Москве парк тяжелой медтехники обновится почти на 90%. Мы не остановили ни одни торги по закупке оборудования в рамках контрактов жизненного цикла, несмотря на пандемию. Проведение конкурсов позволило снизить первоначальную цену медицинского оборудования на 48%", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Она уточнила, что механизм контрактов жизненного цикла позволяет гарантировать бесперебойную работу и обслуживание оборудования поставщиком в течение 7–10 лет по одному договору.

По словам Раковой, в первую очередь целью программы является замена выработавшего свой технологический ресурс оборудования, а также дооснащение медорганизаций нужным оборудованием.

Уточняется, что в рамках поставки на 2020–2023 годы столица закупила свыше 4,6 тысячи единиц сложного высокотехнологичного медоборудования: 41 ангиограф, 132 аппарата для КТ, 101 аппарат для МРТ, 2926 аппаратов УЗИ, 193 рентгенографических аппарата типа U-дуга, рентгенодиагностические аппараты, маммографы, эндоскопическое оборудование и другую технику.

Сейчас в медицинских учреждениях устанавливают новое оборудование в рамках первой очереди капитального ремонта по новому московскому стандарту. Так, уже 1 095 аппаратов УЗИ установлено в стационарах и поликлиниках города.

В настоящее время в медучреждения устанавливают новое оборудование в рамках первой очереди капремонта по новому московскому стандарту.

Ранее сообщалось, что на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова появились новые системы для проведения автоматической сердечно-легочной реанимации. Данные приборы специалисты используют при остановке сердца у пациентов.

Как рассказал главный врач данной Станции скорой Николай Плавунов, одним из приоритетных направлений сегодня является развитие реанимационной службы московской скорой помощи. Новое оборудование позволит проводить сердечно-легочную реанимацию, не останавливая автомобиль, как это было раньше. Такое нововведение затронет 60 бригад скорой помощи.

Правительство Москвы планирует расширить использование современных технологий для диагностики ряда заболеваний. Речь идет о технологиях компьютерного зрения и искусственного интеллекта.

