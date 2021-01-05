В Депздраве рассказали об обновлении медоборудования по контрактам жизненного цикла

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва в приоритетном порядке обновляет диагностическую медтехнику по контрактам жизненного цикла. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы.

В городском департаменте здравоохранения рассказали, что такой формат закупок у производителей является приоритетным. Гарантия обслуживания составляет 10 лет – поставщик будет ремонтировать технику на протяжении всего этого времени.

С поставкой на 2020 – 2023 годы Москва закупила более 3 тысяч единиц сложного высокотехнологичного медицинского оборудования. Дополнительно будут докупаться ангиографы, аппараты для компьютерной и магнитно-резонансной томографии, комплексы для ультразвуковых исследований, маммографы и иная техника.

В ведомстве отметили, что более 80% оборудования в медучреждениях Москвы является цифровым. Идет постепенная замена оставшихся аналоговых устройств. Кроме того, за счет цифровизации растет качество диагностики и формируется база цифровых снимков.

В конце 2020 года Депздрав Москвы опубликовал данные по смертности от коронавируса в ноябре. Рост числа летальных случаев при таком диагнозе составил 0,2%.

