Депздрав Москвы проверит медиков после сообщений СМИ об отказах госпитализировать пациента

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Департамент здравоохранения Москвы проверит информацию, согласно которой врачи отказались госпитализировать пациента.

"Установлено, что бригада скорой помощи вызывалась три раза. Во время первого и второго вызовов медицинская помощь оказывалась в соответствии с утвержденными алгоритмами", – говорится в сообщении ведомства.

В департаменте обратили внимание, что показаний для госпитализации тогда не выявили. Кроме того, после лечения медики отметили в состоянии у больного положительную динамику.

"С учетом повторного, третьего по счету вызова и в связи с неэффективностью лечебных мероприятий пациент был госпитализирован. Департамент здравоохранения детально проверяет правильность действий медицинского персонала", – уточнили в Депздраве.

Ранее СМИ сообщили, что Следственный комитет проверит медиков, которые пять дней отказывали мужчине в госпитализации. Сообщалось, что только после третьего вызова скорой он был доставлен в больницу, где впоследствии умер.

Ранее стало известно, что Росздравнадзор проверит информацию об отказе сотрудников МОНИКИ в помощи пациенту.