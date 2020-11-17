Росздравнадзор проверит информацию об отказе сотрудников МОНИКИ в помощи пациенту

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Информацию об отказе сотрудников Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского в помощи пациенту проверяет Росздравнадзор. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Ранее в СМИ появилось сообщение о покончившем с собой мужчине 53 лет. Уточнялось, что сделал это он после отказа сотрудников МОНИКИ в его лечении и госпитализации.

"Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области проводится предварительная проверка данной информации", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об отказе в госпитализации 90-летней жительницы Абакана. Бригада скорой помощи доставила пациентку в больницу, однако женщину там не оставили. В связи с этим у фельдшера случился нервный срыв и она с криком начала требовать госпитализировать женщину в больницу.