Депздрав Москвы прокомментировал инцидент с нанесением травм столичному врачу

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Департамент здравоохранения Москвы прокомментировал инцидент с нанесением травм столичному врачу. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация, что пациент применил силу к медику якобы из-за отказа выдать лекарства от COVID-19.
В Депздраве сообщили, что изначально пациенту была предложена госпитализация, от которой он отказался. Мужчина начал прохождение лечения на дому.
10 ноября пациент позвонил в call-центр и вызвал врача на дом. На следующий день к мужчине был направлен специалист.
После проведения осмотра врач предложила пациенту для продолжения лечения принимать препарат риамиловир, который имелся у нее с собой. Мужчина потребовал от медика альтернативное средство – фавипиравир – и попросил письменный отказ от выдачи препарата.
"По информации от врача, пациент препятствовал ее выходу из квартиры, удерживал за руки, и врач получила травмы рук", – сообщили в Депздраве.
После произошедшего медик обратилась в травматологический пункт. Кроме того, пострадавшая подала заявление в полицию.
В Депздраве отметили, что пациент ранее получил все необходимые лекарства.
"Терапевтом КТ-центра был назначен препарат коронавир на курс 5 дней с учетом веса (более 100 килограммов), с дальнейшим наблюдением врачом на дому и решением вопроса о продлении курса противовирусной терапии", – подтвердили в ведомстве.
Кроме того, врачи ежедневно находились на связи с пациентом. Специалисты проводили все необходимые консультации.
Ранее издание "Коммерсант" сообщило об избиении своего корреспондента неизвестными "в форме ЧОПа" на Кутузовском проспекте. В СМИ отметили, что инцидент произошел 3 ноября, когда сотрудник выполнял редакционное задание, снимая витрины с курсом валют.
Позднее по факту случившегося полиция начала проверку.
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