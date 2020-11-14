Депздрав Москвы прокомментировал инцидент с нанесением травм столичному врачу

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Департамент здравоохранения Москвы прокомментировал инцидент с нанесением травм столичному врачу. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что пациент применил силу к медику якобы из-за отказа выдать лекарства от COVID-19.

В Депздраве сообщили, что изначально пациенту была предложена госпитализация, от которой он отказался. Мужчина начал прохождение лечения на дому.

10 ноября пациент позвонил в call-центр и вызвал врача на дом. На следующий день к мужчине был направлен специалист.

После проведения осмотра врач предложила пациенту для продолжения лечения принимать препарат риамиловир, который имелся у нее с собой. Мужчина потребовал от медика альтернативное средство – фавипиравир – и попросил письменный отказ от выдачи препарата.

"По информации от врача, пациент препятствовал ее выходу из квартиры, удерживал за руки, и врач получила травмы рук", – сообщили в Депздраве.

После произошедшего медик обратилась в травматологический пункт. Кроме того, пострадавшая подала заявление в полицию.

В Депздраве отметили, что пациент ранее получил все необходимые лекарства.

"Терапевтом КТ-центра был назначен препарат коронавир на курс 5 дней с учетом веса (более 100 килограммов), с дальнейшим наблюдением врачом на дому и решением вопроса о продлении курса противовирусной терапии", – подтвердили в ведомстве.

Кроме того, врачи ежедневно находились на связи с пациентом. Специалисты проводили все необходимые консультации.

Ранее издание "Коммерсант" сообщило об избиении своего корреспондента неизвестными "в форме ЧОПа" на Кутузовском проспекте. В СМИ отметили, что инцидент произошел 3 ноября, когда сотрудник выполнял редакционное задание, снимая витрины с курсом валют.

Позднее по факту случившегося полиция начала проверку.