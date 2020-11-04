Полиция проводит проверку по факту избиения фотографа "Коммерсанта"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция проверяет факт избиения в Москве фотографа издания "Коммерсант" Анатолия Жданова, собщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка.

Представители полиции отметили, что в отдел по району Дорогомилово обратился мужчина и подал заявление о причинении телесных повреждений. Источник ТАСС в провоохранительных органах сообщает, что речь ведется о сотруднике "Коммерсанта".

Ранее издание сообщило у себя на сайте об избиении своего корреспондента неизвестными "в форме ЧОПа" на Кутузовском проспекте. В "Коммерсанте" отметили, что инцидент произошел 3 ноября, когда сотрудник выполнял редакционное задание, снимая витрины с курсом валют.