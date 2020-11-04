Фотокорреспондента "Коммерсанта" избили в Москве

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве избили фотокорреспондента газеты "Коммерсант" Анатолия Жданова. Об этом сообщается на сайте издания.
Известно, что нападение на журналиста произошло в момент, когда он по заданию редакции пытался заснять обменный пункт.
"Он получил редакционное задание снять витрины обменных пунктов с курсами валют. Жанровую съемку он решил провести на Кутузовском проспекте", – рассказали в издании.
Как утверждают в издании, на журналиста напали неизвестные в форме ЧОПа. Он потребовали от корреспондента показать фотографии, а после отказа начали избиение.
Журналист смог вырваться и перебежать через Кутузовский проспект. Сообщается, что он успел сфотографировать нападавших.
После избиения Жданов обратился в скорую. Медики зафиксировали у него ушибы мягких тканей и рваную рану лица.
В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. К расследованию могут подключиться сотрудники Следственного комитета.
Ранее блогер Mellstroy напал на девушку во время прямого эфира 19 октября. Избивать приглашенную модель он начал после того, как та попросила молодого человека раздеться.
Позднее против блогера возбудили уголовное дело. Молодой человек сейчас находится под подпиской о невыезде.
"Московский патруль": блогер во время прямого эфира избил модель
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