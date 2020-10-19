Блогер Бурим избил девушку в прямом эфире

Фото: соцсети

Блогер Mellstroy (настоящее имя – Андрей Бурим) напал на девушку. Конфликт произошел во время прямого эфира, сообщает РИА Новости.

В ходе стрима Ефремова попросила Бурима раздеться перед камерой. По словам девушки, блогер до этого хвастался красивой фигурой. На данную просьбу Бурим отреагировал негативно: он закричал и схватил девушку за голову. После чего он несколько раз ударил ее.

"В моем рту кровавое месиво из железа, крови и кусков кожи", – рассказала потерпевшая о своем состоянии в Instagram. Ефремова добавила, что намерена обратиться в суд.

"Все, кто в здравом уме, меня поддержат. Чего он хотел добиться, избивая меня?" – отмечает Ефремова.

В сентябре блогера Марьяну Ро избили в Москве. Она рассказала, что инцидент произошел, когда она ехала на самокате на парковку.