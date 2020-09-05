Блогера Марьяну Ро избили в Москве

Фото: instagram.com/maryanaro

Известного российского блогера Марьяну Ро избили во время прогулки в Москве. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Instagram.

"Вчера меня побил обдолбанный мужик на улице", – сообщила блогер в одном из сториз.

Она рассказала, что инцидент произошел, когда она ехала на самокате на парковку. По ее словам, неизвестный мужчина начал выхватывать у нее транспортное средство и бить ее.

Марьяна Ро считается одной из самых известных российских блогеров. 20-летняя девушка имеет порядка 7 миллионов подписчиков в Instagram и на своем Youtube-канале.

Ранее в элитном отеле в центре Москвы обнаружили труп девушки. Ею оказалась 27-летняя блогера Анна Амбарцумян. Она называла себя экстрасенсом и выступала в различных ток-шоу.