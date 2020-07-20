В отеле в центре Москвы нашли труп известной блогерши

Фото: instagram.com/annaambqueen7

Девушка скончалась в элитном отеле в центре Москвы. Об этом Агентству "Москва" сообщили в правоохранительных органах.

Труп нашли в гостинице на улице Неглинной. Отмечается, в ходе осмотра трупа признаков насильственной смерти не выявлено.

По данным РИА Новости, скончавшейся оказалась блогерша Анна Амбарцумян, а причина смерти — передозировка.

27-летняя девушка называла себя экстрасенсом и выступала в различных ток-шоу на телевидении, а также вела блог в Instagram.

Ранее сообщалось, что в ДТП на острове Бали в Индонезии погибла 18-летняя блогерша Анастасия Тропицель.