Блогерша Анастасия Тропицель погибла в ДТП на Бали

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18-летняя блогерша Анастасия Тропицель погибла, сообщается под последним постом в аккаунте девушки в Instagram. Она разбилась в ДТП на Бали.

"К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить. Мама", – говорилось в сообщении.

В комментариях уточняется, что она погибла в результате аварии на мотоцикле. Настя Тропицель вела блог, в котором рассказывала о фрилансе, заработке в Сети и работе над собой. Девушка говорила, что свой первый миллион она заработала в 15 лет.

Ее читали более миллиона человек. Поклонники блогера выразили соболезнования под последней записью.

Ранее устроивший ДТП внук экс-губернатора Хабаровского края объяснил наличие алкоголя в крови. Игорь Ишаев 18 июня отвечал в суде за очередную аварию. В прошлом году его уже лишали прав за гонки на машинах.