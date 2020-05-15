Один человек пострадал в ДТП на переезде в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Электропоезд сбил легковой автомобиль на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе станции Бекасово-Сортировочное в ТиНАО, в результате произошедшего пострадал один человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

"В легковом автомобиле находится одна пострадавшая", – сказал собеседник агентства.

На месте работают оперативные службы, выясняются обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, ДТП произошло в районе деревни Яковлевское в ТиНАО. Там автобус столкнулся с легковым автомобилем. Первыми на место происшествия в поселение Новофедоровское прибыли сотрудники столичного МЧС. Сообщалось, что спасатели оказали первую помощь водителю легковушки. Затем пострадавшая женщина была передана врачам.