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Москва 24

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Общество

03:48

Полицейский спас девушку из-под колес машины во Владивостоке

происшествия общество безопасность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во Владивостоке инспектор ДПС ценой травм спас девушку из-под колес потерявшей управление машины.

Инцидент произошел на улице Вилкова в тот момент, когда полицейский оформлял ДТП. Водитель проезжавшего мимо автомобиля Toyota Wish потерял управление и столкнулся с двумя легковушками, попавшими в аварию. Под угрозой оказалась жизнь 18-летней девушки, находящейся на месте ДТП.

"Инспектор ДПС младший сержант полиции Андрей Вакуленко среагировал молниеносно и оттолкнул девушку в сторону", – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Там отметили, что полицейский в результате случившегося получил травмы и был госпитализирован. Сейчас он находится под наблюдением медиков. По словам специалистов, угроза его жизни отсутствует.

Позднее удалось установить, что водитель Toyota Wish находился за рулем в нетрезвом виде. Он был привлечен к административной ответственности.

Ранее сотрудники МЧС спасли мужчину из Москвы-реки в районе Кремля. На катере его доставили на базу спасателей в Парк Горького.

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