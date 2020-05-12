Один человек погиб при столкновении автобуса и легковушки в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ДТП случилось в районе деревни Яковлевское в ТиНАО. Там автобус столкнулся с легковым автомобилем.
Как передает Агентство "Москва", первыми на место происшествия в поселение Новофедоровское прибыли сотрудники столичного МЧС. Сообщалось, что спасатели оказали первую помощь водителю легковушки. Затем пострадавшая женщина была передана врачам.
Позднее в пресс-службе столичного управления ГИБДД проинформировали, что медикам не удалось спасти водителя легкового автомобиля. От полученных травм женщина скончалась.
"Женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля, скончалась", – подтвердили в ГИБДД.
О состоянии других участников аварии не сообщается.
На месте находятся сотрудники ГИБДД. Выясняются причины дорожного инцидента.
Ранее ДТП с участием четырех машин случилось на 41-м километре МКАД. В результате происшествия пострадали три человека.