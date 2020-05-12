Один человек погиб при столкновении автобуса и легковушки в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП случилось в районе деревни Яковлевское в ТиНАО. Там автобус столкнулся с легковым автомобилем.

Как передает Агентство "Москва", первыми на место происшествия в поселение Новофедоровское прибыли сотрудники столичного МЧС. Сообщалось, что спасатели оказали первую помощь водителю легковушки. Затем пострадавшая женщина была передана врачам.

Позднее в пресс-службе столичного управления ГИБДД проинформировали, что медикам не удалось спасти водителя легкового автомобиля. От полученных травм женщина скончалась.

"Женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля, скончалась", – подтвердили в ГИБДД.

О состоянии других участников аварии не сообщается.

На месте находятся сотрудники ГИБДД. Выясняются причины дорожного инцидента.

Ранее ДТП с участием четырех машин случилось на 41-м километре МКАД. В результате происшествия пострадали три человека.