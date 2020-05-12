Один человек погиб в аварии на МКАД в районе Тропаревского парка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП произошло на МКАД в районе Тропаревского лесопарка.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, авария случилась на 46-м километре автодороги. Он также уточнил, что жертвой ДТП стал один человек.

"На внутренней стороне 46 километра МКАД в результате ДТП погиб один человек", – подтвердил источник Агентству "Москва".

По его данным, в аварии столкнулись две машины.

Причины произошедшего пока не установлены. О состоянии других участников аварии не сообщается.

Ранее на 24-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись два грузовика. В результате ДТП оказались перекрыты две полосы движения.

8 мая на МКАД произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате ДТП пострадал один человек.