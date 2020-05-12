Один человек погиб в аварии на МКАД в районе Тропаревского парка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ДТП произошло на МКАД в районе Тропаревского лесопарка.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, авария случилась на 46-м километре автодороги. Он также уточнил, что жертвой ДТП стал один человек.
"На внутренней стороне 46 километра МКАД в результате ДТП погиб один человек", – подтвердил источник Агентству "Москва".
По его данным, в аварии столкнулись две машины.
Причины произошедшего пока не установлены. О состоянии других участников аварии не сообщается.
Ранее на 24-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись два грузовика. В результате ДТП оказались перекрыты две полосы движения.
8 мая на МКАД произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате ДТП пострадал один человек.