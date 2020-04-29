Число ДТП в Москве снизилось на 90 процентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Количество ДТП в Москве снизилось на 90 процентов по сравнению с аналогичным днем прошлого года. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

По данным ЦОДД, 29 апреля нынешнего года в столице зарегистрировано 37 аварий и иных ДТП. При этом ровно год назад это число равнялось 383 происшествиям.

Кроме того, в нынешнем году отмечен и более слабый поток машин. Из-за введенных в Москве ограничений, количество автомобилей на дорогах города снизилось на 35 процентов.

С 15 апреля в Москве для передвижения по городу введен пропускной режим. Уже с 22 апреля систему перевели в формат автоматического распознавания, поэтому при оформлении документа необходимо указать также госномер машины.

