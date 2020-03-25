Дептранс сообщил о снижении пассажиропотока в метро

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Количество пассажиров московского метро снизилось на 44 процента, согласно данным столичного департамента транспорта. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"По состоянию на 10:00 сегодняшнего дня 44 процента – метро, 32 процента – наземный транспорт, 32 процента – электрички, 26 процентов – автобусные поездки область – Москва, 26 процентов – каршеринг, 23 процента – такси", – уточнили в ведомстве.
В пресс-службе Дептранса также отметили, что общее число машин на дорогах Москвы снизилось на 4 процента. В то же время наблюдается увеличенный на 4 процента автомобильный поток из Московской области в Москву.
На фоне умеренного снижения количества машин на дорогах снизилось и количество аварий, причем сразу на 27 процентов.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал Московский метрополитен эпидемиологически безопасным. Специалист указал на местную систему дезинфекции и дополнительные защитные меры.
Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло с 495 до 658 человек. За сутки число новых случаев заражения выросло на 163. Из них 120 приходятся на Москву.
Как столичное метро защищается от коронавируса
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