Онищенко рассказал об эпидемиологической безопасности в метро

11:50
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал, как в Московском метрополитене поддерживается эпидемиологическая безопасность. Об этом сообщается на сайте подземки.
Специалист рассказал, что метро в Москве ежедневно перевозит порядка 8 миллионов человек, и сравнил это количество с населением огромного мегаполиса.
"60 процентов этих пассажиров перевозятся в вагонах повышенной комфортности с приточно-вытяжной вентиляцией и обеззараживанием воздуха при помощи ультрафиолета. Это делается в том числе в час пик на самых переполненных линиях", – объяснил Онищенко.
Он напомнил, что в Московском метрополитене активно меняют подвижной состав. В новых поездах улучшена система вентиляции, а также проводится обеззараживание ультрафиолетом.
Кроме того, уборку проводят в тоннелях метро. Специальное средство под давлением распыляют непосредственно по пути следования поездов, благодаря чему вычищаются пыль и микроорганизмы.
Сами станции метро регулярно промывают моющими и дезинфицирующими средствами, отметил он. Аналогичная мера применяется по отношению к поручням на эскалаторах. За счет развитой системы вентиляции под землей обновляют воздух и поддерживают как температурный режим, так и подходящий химический состав воздуха.
"Как специалист еще раз подчеркну: московское метро не только одно из самых красивых, оно еще и одно из самых безопасных", – подытожил Онищенко.
Ранее Сергей Собянин заявил, что Московский метрополитен не будут закрывать на время эпидемии коронавируса COVID-19. Мэр столицы объяснил решение тем, что впоследствии восстановление системы займет не меньше полугода.
Как столичное метро защищается от коронавируса
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