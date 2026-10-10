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Пять человек пострадали в ДТП в Вологодской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Авария произошла вечером 9 октября на 19-м километре автодороги Ерохово – Избоищи А-144. По предварительной информации, водитель автомобиля "Газель" не справился с управлением и совершил наезд на автомобиль Kia, который стоял частично на обочине.

Водитель Kia остановилась, чтобы помочь водителю "ВАЗ-21074" вытащить его машину, съехавшую с проезжей части и застрявшую на обочине. В результате столкновения травмы получили пассажиры "Газели": двое мужчин 1979 и 2007 годов рождения, а также три женщины 1969, 1991 и 2008 годов рождения.

Пострадавшей 2008 года рождения исполнилось 18 лет. Всех тех, кто получили травмы, доставили в центральную районную больницу. Медики после осмотра назначили всем амбулаторное лечение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее 4 человека пострадали в перевернувшемся автомобиле в Ставропольском крае. ДТП произошло в ночь на 10 октября на 12-м километре трассы Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское. По данным ГАИ, водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, после чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате аварии 31-летний водитель и трое его пассажиров с многочисленными травмами были доставлены экипажем скорой помощи в больницу города Изобильного. Пострадали мужчины, которые являются жителями соседней республики.

