Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП в Хабаровском крае

Фото: МАХ/"Госавтоинспекция Хабаровского края"

Два человека погибли и восемь, включая ребенка, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Николаевске-на-Амуре. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Авария произошла в ночь на 10 октября на улице Гоголя. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda, двигавшийся по второстепенной дороге, не уступил дорогу и столкнулся с минивэном Nissan, который ехал по главной улице.

Водитель Mazda 2004 года рождения и его пассажирка 1997 года рождения погибли на месте происшествия. Восемь человек, находившихся в салоне минивэна, получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших – мальчик 2020 года рождения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее уголовное дело возбудили после гибели двух 17-летних подростков в ДТП в Алтайском крае. По данным СК, молодой человек без водительских прав ехал на мотоцикле SYCMCC 250. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем.

Еще одна авария произошла до этого на 336-м километре автодороги М-11 "Нева" в Бологовском муниципальном округе Тверской области. Предварительно, здесь столкнулись легковой автомобиль Toyota и грузовик Scania. В результате аварии пострадали водитель и шесть пассажиров Toyota.